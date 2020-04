Italiassa koronavirus on tappanut jo yli 150 lääkäriä, Britanniassa 360 uutta kuolonuhria – Norjassa osa lapsista palasi kouluun

Italiassa on vahvistettu 333 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Viranomaisten mukaan virukseen on kuollut yhteensä 26 977 ihmistä. Uusia varmistettuja koronavirustartuntoja on 1 739.

Yli 60 miljoonan asukkaan Italiassa on miljoonaa asukasta kohti kuollut 446 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 35.

Italialaisen terveysjärjestön mukaan maassa on kuollut yli 150 lääkäriä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Italiassa halutaan aloittaa messut

Italia alkaa ensi viikosta lähtien vähittäin purkaa koronaviruspandemian vuoksi määrättyjä rajoituksia. Kauppoja avataan vähitellen ja jopa museoiden on määrä avata ovensa 18. toukokuuta.

Britanniassa yli 21 000 kuollut virukseen

Britanniassa on 360 uutta varmistettua koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Britanniassa on nyt kuollut koronavirukseen yhteensä 21 092 ihmistä. Se on viidenneksi eniten koko maailmassa.

Johnson sanoi olevansa pahoillaan, kun joutui olemaan niin kauan pois töistä. Samalla hän kiitti kansalaisia näiden ponnisteluista ja muistutti uuden koronaviruksen olevan vakavin haaste, jonka Britannia on kohdannut sodan jälkeen.

Pääministeri korosti, että rajoitusten lieventämisessä on oltava varovainen, vaikka viruksen vastaisessa taistelussa on edistytty.

Nuorimmat lapset palasivat lähiopetukseen Norjassa

Norjassa 6–10-vuotiaat ala-asteiden oppilaat palasivat maanantaina kouluun lähiopetukseen kuuden viikon etäopiskelun jälkeen. Luokkien koko on kuitenkin rajoitettu 15 oppilaaseen.

Norjassa on tilastoitu runsaat 7 500 koronatartuntaa. Yhteensä 201 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Väkilukuun suhteutettuna Norjassa on kuollut 37 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.