"Siemen tulevalle sodalle"– Sotilasprofessori osoittaa kartalta alueen, joka Putinin on pakko saada

Mitä Venäjä tekee laittomasti liitettyjen alueidensa kanssa, jos rintamalinjat jäädytetään?

Samalla kun Yhdysvallat, Venäjä, Ukraina ja koko Eurooppa etsii kuumeisesti ratkaisuja Ukrainan sodan lopettamiseksi, käy sota rintamalla yhä kuumana.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Juha Kukkola kertoo, että vaikka rintamalinjat eivät ole liikkuneet alkuvuodesta kuin minimaalisesti, käy taistelu nyt ja jatkossa aktiivisena etulinjassa.

– Näyttäisi siltä, että Venäjän kärsimät tappiot viime vuoden loppupuolella ovat aiheuttaneet sen, että on päässyt niin sanotusti "höyry loppumaan": Tällä hetkellä taisteluissa on hiljaisempi vaihe, muttei sano sitä etteivätkö ne lähtisi talven väistyessä kiihtymään, Kukkola kertoo.

Kukkola arvioi, että Putin haluaa varmasti laittomasti liittämänsä alueet kokonaan haltuunsa.

"Putinin silmänkääntötemppu"

Nykyisiä rintamalinjoja kuvaavasta kartasta on nähtävissä, että Venäjän vuonna 2022 laittomasti itseensä liittämistä neljästä Ukrainan alueesta mikään ei ole täysin sen hallinnassa.

Kahden alueen pääkaupungitkaan eivät ole Venäjän hallussa. Se on Kukkolan mukaan Venäjälle iso ongelma.

– Fakta on se, että Hersonin, Zaporizhzhjan ja Donetskin alueista iso osa on edelleen Ukrainan hallussa. Niistä alueista kiinni pitäminen on tärkeää, koska tällä tavalla Ukraina pystyy myös kiistämään Venäjän vaateet.

Mitä Venäjä näiden alueiden kanssa tekee?

– Se tulee olemaan Putinille silmänkääntötemppu, miten he yrittävät sen sitten kääntää. Varmasti heille parhain päin. Valitettavasti siitä saattaa jäädä siemen tulevalle sodalle sen suhteen, että Venäjä voi pyrkiä liittämään nuo alueet myöhemmin itseensä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on muun muassa todennut, että neljän Ukrainan alueen liittäminen on kirjattu nykyisin Venäjän perustuslakiin.

Lavrovin mukaan rintamalinjojen jäädyttäminen näihin asetelmiin ei ole näin ollen mahdollista.

Kansainvälinen yhteisö on tuominnut Venäjän alueliitokset.

