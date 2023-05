Euroopan jalkapallokauden kruunu – tämä kaikki sinun tulee tietää Mestarien liigan loppuottelusta ja sen lähtökohdista

Sitten vuoden 1999 ja Manchester Unitedin City on ensimmäisenä englantilaisena joukkueena kiinni triplassa – eli Mestarien liigan, Valioliigan ja FA Cupin voitoissa.

Vaikka Pep Guardiolan ryhmä on finaalin suuri ennakkosuosikki, yksi kohtaaminen neutraalilla kentällä on osoittautunut kilpailun historiassa ennenkin arvaamattomaksi yhtälöksi.

Yhdeksän pelaajaa on voittanut samalla kaudella sekä Mestarien liigan että maailmanmestaruuden pelattuaan molemmissa finaaleissa. Cityn Julian Alvarezilla ja Interin Lautaro Martinezilla on mahdollisuus liittyä kesäkuussa tähän ryhmään.

Inter on vahvistamassa asemiaan Serie A:ssa neljän parhaan joukossa ja pelaamassa Mestarien liigassa sarjasijoituksenkin puitteissa myös ensi kaudella.

Se on loppuottelussa ensimmäistä kertaa sitten kevään 2010, jolloin se kaatoi Diego Militon maaleilla Bayern Münchenin 2–0. Seura on voittanut Euroopan himotuimman tittelin kaikkiaan kolmesti.

Inter juhli Serie A:n voittoa kaksi vuotta sitten keväällä 2021, mutta tuskin monikaan sen kannattajista olisi uskonut joukkueen pelaavan kaksi vuotta myöhemmin Euroopan suurimmassa ottelussa.

Vielä tällä kaudella maalis-huhtikuussa sen peli tökki pahemman kerran, mutta seuran päävalmentajaksi mestaruuteen valmentaneen Antonio Conten jälkeen saapunut Simone Inzaghi on muovannut joukkueesta tärkeimmällä hetkellä laidoiltaan vaarallisen, keskikentältä luovan ja viime aikoina myös kärjestä tehokkaan.

Kaivattu on loppuottelupaikka myös Manchesterissa. Vuodesta 2016 joukkuetta valmentanut Guardiola on rakentanut tähtisikermäänsä vuosi toisensa perään juuri Mestarien liigaa priorisoiden, mutta seura on toistaiseksi kaatunut eri vaiheissa vain toinen toistaan dramaattisemmilla tavoilla. Kesällä 2021 se selviytyi loppuotteluun, mutta hävisi Chelsealle tuolloin 0–1.