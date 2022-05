Liverpoolin supertähti haluaa kostaa Real Madridille – eurojätit kohtaavat jälleen Mestarien liigan finaalissa: "Se oli urani pahin hetki"

Salah on puhunut kostosta, kun Liverpool ja Real Madrid kohtaavat lauantai-iltana Mestarien liigan loppuottelussa Pariisin esikaupungissa St. Denis'ssä.

Myös Realin kausi on ollut komea, sillä Carlo Ancelottin valmentama joukkue voitti Espanjan La Ligan mestaruuden.

Liverpool on monissa papereissa finaalin hienoinen voittajasuosikki, mutta Real on osoittanut tällä kaudella lukuisia kertoja vaarallisuutensa. Siitä kertoo lista espanjalaisjätin tämän kauden pudotuspeleissä kaatamista suurseuroista: PSG, Chelsea ja Manchester City.

Loistava vai fantastinen kausi?

Real on voittanut Mestarien liigan ja sen edeltäjän Euroopan cupin ennätyksellisesti 13 kertaa, Liverpoolille ykkössija olisi seitsemäs.

Realin puolustaja David Alaba on kärsinyt reisivammasta, mutta hänen pitäisi olla pelikunnossa.

Realin Ancelotti saattaa nousta ensimmäisenä päävalmentajana neljään Mestarien liigan ykköstilaan. Hän on aiemmin luotsannut Realin kertaalleen ja AC Milanin kahdesti Mestarien liigan herruuteen.

Mestarien liigan finaali Liverpoolin ja Real Madridin välillä on nähtävissä C Moressa ja MTV3-kanavalla lauantai-iltana. C Moressa lähetys alkaa kello 21 ja MTV3:lla 21.45.