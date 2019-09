Euroopan finanssijärjestelmän haavoittuvuudet ovat kohonneet, sanoo Finanssivalvonta – ilmastonmuutos luo uusia riskejä

Myrskyjen ja muiden tuhoisien luonnonilmiöiden lisääntyminen tarkoittaa sitä, että vahinkovakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset kasvavat. Yhtiöiden on korotettava vakuutusmaksuja – tai niiden kannattavuus on koetuksella.

Heikko taloustilanne ja brexit rasittavat pankkeja

Heikentyneet talousnäkymät, alhaiset korot, brexit ja erilaiset poliittiset ongelmat rassaavat Tuomisen mukaan pankkeja. Alhaisten ja negatiivisten korkojen kausi on jatkumassa arvioitua pidempään.

– EU:n pankkisektorilla on kannattavuusongelmia, Tuominen sanoo.

Monien eurooppalaisten pankkien tehokkuus on niin ja näin. Myös ongelmaluottoja on paljon. Erityisesti useat italialaiset pankit ovat vaikeuksissa, mutta ongelmia on Saksassakin. Kannattavuusongelmista kärsivä jättipankki Deutsche Bank ilmoitti heinäkuussa 18 000 työntekijän irtisanomisesta lähivuosina.