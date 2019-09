Kauhuskenaario sopimuksettomasta brexitistä: Ruoka käy vähiin, lääkkeet loppuvat ja mielenosoitukset leviävät

Operaatio keltavasara

20-kohtainen dokumentti on nimeltään Opration Yellowhammer ja laadittiin noin kuusi viikkoa sitten, vain joitakin päiviä ennen Boris Johnsonin tuloa pääministeriksi. Johnsonin pääministeriyden myötä sopimukseton EU-ero tuli todelliseksi vaihtoehdoksi, sillä hän on vannonut irrottavansa Britannian EU:sta 31.10. joko sopimuksella tai ilman sitä ja riippumatta siitä, mitä mieltä parlamentti on asiasta.