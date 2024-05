EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa erityisen kireissä tunnelmissa – "Todella poikkeuksellinen vaali"

Vaalitunnelma kiristynyt Suomessa

– Jo eduskuntavaaleista on nähty, että tunnelma on tullut kireämmäksi. Käytetään kovempaa kieltä ja on tullut vastakkainasettelua. Hallitus-oppositio-jako on ollut esillä jo ensimmäisissä EU-vaalitenteissä, Uosukainen kommentoi.