EU-ulkoministerit tapaavat tänään – Haavisto pääsee jakamaan kokemuksiaan Pietarin vierailultaan

Kokouksen alla on ennakoitu, että ulkoministerit saavuttaisivat poliittisen yhteisymmärryksen uusista Venäjän vastaisista pakotteista.

Pakotteilla vastattaisiin siihen, että Venäjä on jättänyt kunnioittamatta kansalais- ja ihmisoikeuksia. EU-maat ovat muun muassa tuominneet oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vangitsemisen.

Myös Haavisto tapasi Lavrovin

Luvassa pitkä kokous

Venäjä on tämänpäiväisen kokouksen suuri puheenaihe, mutta asialista on tuhti ja kokouksesta ennakoidaan pitkää. Ulkoministerien on muun muassa määrä keskustella myös Hongkongin yhä synkentyvästä tilanteesta.