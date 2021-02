EU-maiden odotetaan näyttävän vihreää valoa uusille Venäjä-pakotteille maanantaina – Haavisto kertoo Pietarin-kokemuksensa muille ministereille

Pakotteiden taakse tarvitaan todisteet

EU-parlamentti on vaatinut pakotteiden langettamista sekä Navalnyin pidättämisestä ja vangitsemisesta vastanneille henkilöille että esimerkiksi sellaisille venäläisille oligarkeille, joilla on kytkös maan hallintoon.

EU-virkamiehen mukaan on kuitenkin tärkeää, että mahdollisten uusien pakotteiden oikeudellinen perusta on hyvin pitävä. Siksi kohteet on valittava tarkkaan ja päätöksen takana on oltava kunnon todisteet.