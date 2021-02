Ulkoministeri Lavrov uhoaa Venäjän katkaisevan välinsä Euroopan unioniin, jos maan taloutta uhataan pakottein – "Jos haluat rauhaa, on syytä olla valmis myös sotaan"

Ministerin kommentit ovat osa pidempää haastattelua, joka julkaistaan myöhemmin tänään. Ministeriö on tähän mennessä julkaissut haastattelusta pienen otteen , jossa Lavrovilta kysyttiin mahdollisesta välirikosta Venäjän ja EU:n välillä.

– Jos haluat rauhaa, sinun on syytä olla valmis myös sotaan, hän muotoilee haastattelussa.

Lavrovin kommenteista on kertonut myös venäläinen uutistoimisto Interfax . Lavrovia haastatteli venäläinen toimittaja ja propagandisti Vladimir Solovjov, joka on julkaissut ministeriön jakaman haastatteluotteen myös omalla Telegram-kanavallaan.

Ehdottomaksi muutettu Navalnyin vankilatuomio on hiertänyt Venäjän suhteita länsimaihin. Oppositiovaikuttajan kohtelu on johtanut laajoihin Navalnyia tukeviin mielenosoituksiin Venäjällä. Poliisi on ottanut tuhansia kiinni mielenosoituksien yhteydessä.