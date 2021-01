EU-maiden ulkoministerit puivat mahdollisia lisäpakotteita Venäjälle – Haavisto: Yhteinen sävel tuomittavuudesta

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan EU-mailla on kuitenkin yhtenäinen sävel siitä, että Venäjän toimet oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin ja rauhanomaisten mielenosoittajien pidätyksissä ovat tuomittavia.

Haaviston mukaan tällä hetkellä tärkein vaatimus on kuitenkin se, että Venäjä selvittäisi oikeudellisesti Navalnyiin kohdistuneen murhayrityksen.

– Navalnyiin kohdistunut murhayritys ja sen selvittäminen on kaiken tämän kriisin purkamisen avain. Jos tällainen rikos jää selvittämättä tai jos se rikos kokonaan kiistetään, niin se antaa kyllä erittäin huonon pohjan tulevaisuutta ajatellen, Haavisto sanoi kokouksen jälkeen.

EU:n ulkopolitiikkaa johtava Josep Borrell on matkustamassa asian tiimoilta ensi kuussa Moskovaan. Haaviston mukaan ulkoministerit evästivät Borrellia aika voimakkaasti siitä, millä tavalla ihmisoikeuskysymykset tulisi ottaa huomioon vierailulla.

– Pidän itse tärkeänä, että EU:n kanta, mielipide myös näihin ihmisoikeuskysymyksiin esitetään face to face (kasvotusten), että sitä keskustelua käydään aidosti.

Pakotteille tarvitaan lailliset perusteet

Haaviston mukaan Suomelle on pakotekysymyksissä tärkeää se, että EU toimii yhtenäisenä. EU langetti jo syksyllä pakotteita kuudelle venäläiselle henkilölle ja yhdelle organisaatiolle Navalnyin myrkytyksen vuoksi.

Aiemmat Navalnyin tapaukseen liittyvät pakotteet on langetettu kemiallisten aseiden käytön vuoksi.

Tuhansia pidätettiin viikonloppuna

Mielenosoitukset olivat todennäköisesti suurimmat, jotka presidentti Vladimir Putinin aikakauden aikana on tähän asti nähty. Navalnyin tukijat ovat kutsuneet koolle uusia mielenosoituksia sosiaalisessa mediassa.

Navalnyi myrkytettiin elokuun lopussa Tomskissa Siperiassa.Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW on vahvistanut, että Navalnyista otetuista näytteistä löytyi jälkiä Novitshok-ryhmän hermomyrkystä. Novitshokin käyttö viittaa siihen, että myrkytyksen takana oli Venäjän valtiollinen toimija.

Valonpilkahdus Turkki-suhteessa

Ulkoministerit keskustelivat kokouksessaan myös esimerkiksi transatlanttisista suhteista sekä EU:n suhteista Britanniaan, Japaniin ja Turkkiin.Haaviston mukaan tunnelma Turkki-keskustelussa on hieman muuttunut, koska maa on ottanut askelia myönteiseen suuntaan ja keskusteluyhteys Kreikan ja Turkin välillä on jälleen auki.