EU etsii keinoja tukea Valko-Venäjän rauhanomaisia mielenosoituksia – oppositiojohtaja tapasi EU-ulkoministereitä aamulla

Uutistoimisto AFP:n mukaan EU on valmistellut listaa, jolla on noin 40 valkovenäläisviranomaisen nimet. Pakotepäätös on kuitenkin jumiutunut diplomaattilähteiden mukaan Kyproksen vastustukseen. Kypros on asettunut asiassa poikkiteloin, koska se haluaisi samalla edistää EU-pakotteita Turkkia vastaan.