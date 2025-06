EU hakee ratkaisua tullineuvotteluissa USA:n kanssa, pöydällä myös puolustus ja Gaza

EU:n huippukokouksessa puitiin myös Gazaa. Orpo kiisti, että EU:n arvopuhe olisi tyhjää.

EU-johtajat saivat torstain huippukokouksessa myös katsauksen komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenilta EU:n ja Yhdysvaltojen käynnissä olevista tullineuvotteluista. Yhdysvaltojen asettama tullipaussi on näillä näkymin umpeutumassa heinäkuun 9. päivä, ja sitä ennen tulisi saada aikaan ratkaisu.

Von der Leyenin mukaan EU on valmis diiliin Yhdysvaltojen kanssa.

– Mutta varaudumme siihen mahdollisuuteen, että tyydyttävää sopimusta ei ole saavutettavissa. Kaikki vaihtoehdot ovat yhä pöydällä, hän sanoi.

Von der Leyenin mukaan EU on vastaanottanut Yhdysvaltojen uuden vastaehdotuksen ja sitä arvioidaan parhaillaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei halunnut kommentoida neuvotteluiden sisältöä vielä tarkemmin, mutta myönsi, että nollatullilinjaan tuskin on mahdollista päästä.

– Yhdysvaltojen halu kerätä tulleja on ilmeinen. Jos saisimme periaatepäätöksen isosta linjasta ja voisimme mennä yksityiskohtiin myöhemmin, se olisi hyvä ratkaisu.

Orpon mukaan tullikiistan pitkittyminen haittaisi talouden kasvua, joten nopea sopiminen olisi erinomainen asia. Saksa ja Ranska niin ikään peräänkuuluttivat kokouksen jälkeen EU:lta nopeaa ratkaisua tilanteeseen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron viestitti Ranskan olevan valmis 10 prosentin tasatulliratkaisuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

3:50 26.6: EU-johtajat pohtivat ratkaisuja Euroopan puolustuksen vahvistamiseen.

Espanjalta vaaditaan tavoitteeseen pääsyä

EU-johtajat jatkoivat lisäksi keskustelua puolustuksen vahvistamisesta.

Aiemmin tällä viikolla järjestetyssä Nato-kokouksessa sovittiin puolustusmenotason nostosta viiteen prosenttiin vuoteen 2035 mennessä, joten Euroopan on nyt löydettävä keinot saada tavoite kasaan.

Pääministeri Orpon mukaan Nato-kokouksen linjaukset kirittävät myös EU:ta. Puolustusteollisuuden kehittäminen onkin Orpon mukaan nyt ylivoimaisesti suurin asia.

– Jos Euroopalla ei ole omaa puolustusteollisuutta, niin emme saa järkevään hintaan tehtyä hankintoja. Ei ole mitään järkeä tilata sadoilla miljardeilla uusia aseita ja ostaa niitä jostain muualta, koska tämän (puolustusteollisuuden kehittämisen) kautta on mahdollisuus luoda myös työllisyyttä ja kasvua Eurooppaan.

Esimerkiksi Espanja on jo julkisesti venkoillut puolustusmenotavoitetta vastaan, ja jotkut muutkin maat ovat esittäneet epäilyksiä tavoitteeseen pääsystä.

Orpon mukaan Espanjalta tullaan vaatimaan, että se toteuttaa tavoitteet.

– Espanjalle on tehty selväksi, ettei viisi prosenttia ole mahdotonta. Meillä on maita, jotka ovat siinä tasossa, kuten Puola.

Gaza-toimia pohditaan yhä

Kokouksessa puhutti myös Lähi-idän tilanne ja Israelin Gazaan tekemän hyökkäyksen aiheuttama humanitaarinen kriisi.

EU:n johtajat eivät huippukokouksessaan ottaneet kantaa siihen, tulisiko Israelin kanssa solmittu assosiaatiosopimus jäädyttää Israelin ihmisoikeusrikkomuksien vuoksi.

Sen sijaan johtajat kehottivat jatkamaan keskustelua EU:n mahdollisista jatkotoimista heinäkuussa. Orpon mukaan EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Kaja Kallas sai tehtäväksi lähteä valmistelemaan erilaisia ratkaisumalleja Gazan tilanteeseen.

Orpo sanoo, että ensimmäisenä toimena on oltava vakavat yhteydenotot alueelle ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahuun humanitaarisen avun perille saamiseksi.

Orpolta kysyttiin, onko EU:n arvopuhe jäämässä täysin tyhjäksi, koska EU ei ole kyennyt toimimaan Gazan kriisissä tehokkaasti tai tuomitsemaan Yhdysvaltojen Iraniin viime viikonloppuna tekemiä iskuja

– Ei se ole tyhjää puhetta. Mutta se on tosiasia, että EU-maiden linjat suhteessa Lähi-idän kriisiin ovat kovin kaukana toisistaan. Meillä on maita, joilla on täysi tuki Israelin toimille ja sitten on niitä maita, jotka ajattelevat täysin päinvastoin.