EU:lta 20 miljardin vastatullit USA:lle – Orpo: Emme ole kauppasodassa, emmekä lastu laineilla

Ensimmäiset tulleista astuvat voimaan huhtikuussa.

EU-maat ovat hyväksyneet Yhdysvalloille asetettavat vastatullit.

Suomi puolsi komission esitystä. Politicon mukaan kaikki muut EU-maat paitsi Unkari asettuivat tukemaan vastatulleja.

Listaa tullilistalle kuuluvista tuotteista ei ole vielä julkistettu, mutta mediassa aiemmin julkaistujen tietojen perusteella tullien piirissä olisi muun muassa moottoripyöriä, appelsiinimehua ja soijapapuja. Uutistoimisto AFP:n mukaan EU:n vastatullit ovat suuruudeltaan yli 20 miljardia euroa.

– Näistä vastatoimenpiteistä voidaan luopua millä hetkellä hyvänsä, jos Yhdysvallat hyväksyy reilun ja tasapainoisen neuvottelutuloksen, EU sanoi tiedotteessaan.

Ensimmäiset tullit astuvat voimaan huhtikuun 15. päivänä, ja osan on tarkoitus tulla voimaan toukokuussa ja joulukuussa.

Lisää tulleja mahdollisesti ensi viikolla

Keskiviikkona päätetyt tullit ovat EU:n vastaukset Yhdysvaltojen maaliskuussa asettamiin teräs- ja alumiinitulleihin.

Näiden tullien lisäksi Yhdysvallat on asettanut tulleja ulkomaalaisille autoille. Viime viikolla Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump asetti kaikille muille EU:n tuotteille 20 prosentin yleistullit. Trumpin tullipäätökset ovat saaneet pörssit syöksymään ympäri maailmaa.

EU:n vastaus näihin 20 prosentin yleistulleihin on yhä pohdinnassa, ja niistä voidaan kuulla mahdollisesti lisää ensi viikolla. Esimerkiksi Ranska, Saksa ja Itävalta ovat puskeneet tulleja myös yhdysvaltalaisille teknologiajäteille.

Ranska ja Saksa ovat puskeneet myös mahdollisuutta pakottamisen vastaisen ACI-työkalun käyttöön, jota ei ole vielä käytetty EU:n historiassa kertaakaan. Sitä voidaan käyttää sellaisen tahon rankaisuun, joka käyttää taloudellista painostusta EU:ta vastaan.

Orpo: EU:lla on valmius vastatoimiin

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan tänään voimaan astuneet Trumpin määräämät uudet tullimaksut asettavat koko Euroopan ja maailmantalouden uuteen, epävarmaan aikaan. Orpo arvioi kuitenkin, että kauppasota voidaan vielä välttää.

– Haluan korostaa, että me emme ole vielä kauppasodassa. On kuitenkin selvää, että kansainvälisen kauppapolitiikan kiristyminen osuu hyvin haastavaan hetkeen, Orpo sanoi antamassaan pääministerin ilmoituksessa eduskunnassa.

Pääministeri sanoi tullien vaarantavan kaupan lisäksi kansainvälisten tuotantoketjujen toimivuutta, huoltovarmuutta sekä turvallisuutta. Hänen mukaansa tilanteen globaalista eskalaatiosta on jo saatu viitteitä Kiinan ilmoitettua mittavista vastatulleista.

Suomen Orpo kertoi toimivan EU:n kautta, joka pyrkii löytämään tilanteeseen järkevän ratkaisun Yhdysvaltojen kanssa.

– Euroopan unionilla on halu ja valmius jatkaa neuvotteluita Yhdysvaltojen kanssa niin kauan kuin on tarpeen, mutta jos ratkaisuun ei päästä, on unionilla myös valmius vastatoimiin, Orpo sanoi.

Vastatoimilla ei Orpon mukaan haluta lisää jännitettä vaan pyritään saamaan Yhdysvallat neuvottelupöytään.

– Uudet vastatullit ovat konkreettinen esimerkki siitä, kuinka Euroopan unioni ei ole kauppapolitiikassa mikään lastu laineilla.

Myöhemmin keskustelussa Orpo kertoi, että Suomi on ollut vaikuttamassa vastatullien sisältöön.

– Me olemme olleet tiiviisti vaikuttamassa niiden sisältöön ja rakentaneet niitä Suomen kannalta myönteisempään, parempaan suuntaan.

Voimakkaat vaikutukset Suomen talouteen

Suomen osalta pääministeri sanoi olevan tärkeää, että EU:n vastatoimet ovat täsmällisiä ja tarkkaan harkittuja.

Orpo totesi Yhdysvaltojen tullien vaikuttavan erittäin voimakkaasti Suomen talouteen. Hän viittasi puheessaan asiantuntija-arvioihin, joiden mukaan sekä tullit että maailmankauppaan liittyvä epävarmuus voivat hidastaa talouskasvua merkittävästi.

– Se olisi myrkkyä taloudellemme juuri nyt, kun olemme vahvistaneet talouskasvun edellytyksiä ja onnistuneet kääntämään suunnan parempaan.

Orpon mukaan kotimaassa on tehty määrätietoisia kasvutoimia, joilla talous on saatu elpymään. Hän sanoi julkisen talouden olevan kuitenkin edelleen erittäin vaikeassa tilanteessa.

– Se, mitä voimme tehdä, on, että jatkamme määrätietoisesti työtä Suomen talouden tervehdyttämiseksi – myös tulevassa puoliväliriihessä.

Pääministeri kehotti säilyttämään uskon parempaan tulevaisuuteen.

– Suomi on jatkossakin vakaa ja hyvä investointiympäristö niin datakeskuksille, puhtaalle teräkselle, akkuinvestoinneille kuin puolustusteollisuudelle.