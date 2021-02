Lääkeyhtiöiden toimitusjohtajat selittävät koronarokotteiden tuotantovaikeuksia – monivaiheisuus ja tiukka aikataulu nousivat perustelujen kärkeen

Tuotannon hienosäätäminen vie tavallisesti vuosia

Curevac tavoittelee myyntilupaa kesäksi

Curevac on yksi lääkeyhtiöistä, joilta EU on varannut rokoteannoksia.EU-maat ovat yhdistäneet voimansa koronarokotteiden hankinnassa, ja neuvotteluja lääkeyhtiöiden kanssa on vetänyt EU-komissio. Tähän mennessä EU:n yhteishankinnassa on varattu ostomahdollisuus 2,6 miljardiin rokoteannokseen yhteensä kuudelta eri valmistajalta.