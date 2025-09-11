Roberta Metsola ärähti Strasbourgissa.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti tiistaina 10. syyskuuta linjapuheen parlementille Ranskan Strasbourgissa.
Yli tunnin kestäneen linjapuheen teemat vaihtelivat, mutta tärkein viesti vaikutti olevan Euroopan yhtenäisyys vaihtelevassa turvallisuusympäristössä.
Samalla kun EU-komission puheenjohtaja piti puhetta, sai hän parlamentissa kovaa huutelua osakseen. Huutelua oli suitsimassa Euroopan parlamentin puhemies, maltalaispoliitikko Roberta Metsola, joka joutui useaan otteeseen varoittamaan parlamentin jäsenten huutelusta.
Metsolan hermoja koetteli muun muassa saksalainen Euroopan parlementin jäsen Christine Schneider.
– Tämä on sinulle viimeinen varoitus: huuda vielä ja lähdet ulos parlamentista! Metsola kertoi mikrofoniin silminnähden vakavana.
Katso tilanne yläpuolelta.