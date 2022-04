Zelenskyilta dramaattinen pyyntö Bidenille: "Venäjä lisättävä terrorismia tukevien maiden listalle"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia lisäämään Venäjän terrorismia tukevien maiden listalle. Asiasta kertovat lähteisiinsä pohjaten muun muassa Washington Post ja CNN .

Yhdysvallat ei ole aiemmin halunnut lisätä Venäjää listalle , jolla on nykyisellään Pohjois-Korea, Syyria, Kuuba ja Iran. Kylmän sodankaan aikana maa ei päätynyt lisäämään Neuvostoliittoa listalle, vaikka se tuki terroristisiksi koettuja ryhmiä 1970- ja 1980-luvuilla.

CNN:n lähteen mukaan Zelenskyi ei esittänyt pyyntöään samalla kiireellisyydellä kuin millä ukrainalaispresidentti on esimerkiksi vedonnut länsimaisia johtajia toimittamaan lisää sotilaallista ja taloudellista apua Ukrainalle. Uutiskanavan lähteen mukaan Zelenskyi olisi esittänyt pyyntönsä osana pyrkimyksiä lisätä Venäjän toimien paheksuntaa kansainvälisessä yhteisössä.

Venäjä vaati Yhdysvaltoja lopettamaan Ukrainan aseistamisen

Washington Postin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova on vahvistanut nootin lähettämisen. Zaharova kertoo venäläisuutistoimisto Interfaxin mukaan Venäjän lähettäneen vastaavanlaiset nootit "kaikille maille".

Yhdysvallat on luvannut toimittaa tai on jo toimittanut Ukrainalle muun muassa tuhansia Stinger-ilmatorjuntaohjuksia ja Javelin-panssarintorjuntaohjuksia, sadoittain droneja ja tuhansittain muita panssarintorjunta-aseita.

– Se mitä venäläiset kertovat meille yksityisesti, on täsmälleen se, mitä me olemme kertoneet maailmalle julkisesti – mittava tuen määrä, jota olemme toimittaneet ukrainalaisliittolaisillemme, on osoittautunut poikkeuksellisen tehokkaaksi, hän sanoi.