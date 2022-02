MTV Uutiset Yhdysvalloissa: Media ihmettelee, miksi Putinille ei asetettu pakotteita – Bidenia valmisteltu kyberaseen käyttöön

– Se tärkeä henkilö, jota ei laitettu sanktioiden kohteeksi, on Venäjän presidentti. Valkoisessa talossa lehdistö lähes kilpaa yhteen ääneen tivasikin Bidenilta, mitä pitää tapahtua ennen kuin Venäjän presidentti itse henkilökohtaisesti joutuu pakotelistalle, Karppinen kuvasi tilannetta Bidenin puheen jälkeen.

Kyberase käyttöön?

– Toimittajille on annettu tietoa, että Biden on istunut tänään alas sekä kansallisen turvallisuuden että sotavoimien neuvonantajien kanssa. Häntä on neuvottu, että Yhdysvalloilla voisi olla käsissään hyvä mahdollisuus tehdä kyberhyökkäys Venäjää kohtaan. Biden sanoi, että mikäli Venäjä tekee kyberhyökkäyksen Yhdysvaltoja kohtaan, Yhdysvallat vastaa.