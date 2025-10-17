Kainuun käräjäoikeus on tuominnut ehdolliseen vankeuteen venäläismiehen, joka tunnusti hankkineensa ja vieneensä Venäjälle kiellettyjä tuotteita.

Tunnustamisoikeudenkäynnissä syytetty tunnustaa rikokset ja saa vastineeksi lievennystä tuomioonsa.

Syyttäjän mukaan mies oli yhdessä muiden epäiltyjen kanssa lähettänyt Venäjälle liki 140 000 euron arvosta erilaisia kaksikäyttötuotteita ja säännöstelymääräysten alaisia tuotteita. Venäjälle vietiin muun muassa kannettavia tietokoneita, puhelimia ja drooneja. Rikoksen tekoaika ulottuu syksystä 2022 kesään 2024.

26-vuotias mies tuomittiin törkeästä säännöstelyrikoksesta vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Syyttäjän mukaan toiminta liittyi laajempaan kokonaisuuteen, jossa tuotteiden vastaanottajia ja edelleen toimittajia oli myös muualla Suomessa. Asia on edelleen esitutkinnassa tai syyteharkinnassa useiden epäiltyjen osalta.