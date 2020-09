EU:n turvapaikanhakijoiden palautuskyky ja uusi maahanmuuttopaketti kansanedustajien hampaissa – "Tulee kiihdyttämään siirtolaisvirtoja"

– Se on hyvä, että komissio on halunnut tarttua kielteisen päätöksen saaneiden palautukseen. Eli jos hakija on saanut kielteisen päätöksen eikä hänellä ole perusteita jäädä EU:n alueella, niin hänen on poistuttava. Palauttamispolitiikka on ollut toistaiseksi tehotonta, Heinäluoma sanoo.