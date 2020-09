EU-komissio linjaa tänään pakolaispolitiikkansa uusiksi, Eurooppaan saapujia jaetaan tasaisemmin? Kokoomuksen Rydman: "Pelkään, että se lisää ei-toivotunlaista maahanmuuttoa"

Pakolaiskysymys on pysynyt kuumana keskustelunaiheena vuoden 2015 jälkeen, kun Eurooppaan saapui yli miljoona pakolaista ja siirtolaista. Saapujien määrä on sittemmin laskenut, mutta EU-maiden välillä on edelleen erimielisyyttä siitä, kenen vastuulla tulijoista huolehtiminen on.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen väläytti linjapuheessaan viime viikolla, että tänään julkistettavassa ehdotuksessa luovutaan niin sanotusta Dublin-säännöstä ja että tarkoituksena on luoda uudenlainen eurooppalainen maahanmuuton hallintajärjestelmä.

Von der Leyen kertoi, että suunnitelmissa olisi uudenlainen "solidaarisuusmekanismi". Sen avulla olisi ilmeisesti tarkoitus jakaa Eurooppaan saapujia tasaisemmin eri EU-jäsenmaiden kesken.

Tähän mennessä Dublin-sääntö on määritellyt, mikä EU-maa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Sen mukaan turvapaikanhakijan hakemuksen käsittely voidaan tietyin poikkeuksin ohjata jäsenmaalle, johon hakija on ensimmäisenä saapunut.

Hämärtyykö vastuunjako?

MTV:n Uutisaamussa vieraillut kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman on huolissaan von der Leyenin väläyttämästä Dublin-asetuksesta luopumisesta.

– Se vähän huolestuttaa, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Dublin-asetus on määrännyt, mikä maa on vastuussa turvapaikkaprosessista.

Rydmanin arvion mukaan asetuksesta luopuminen saattaisi vähentää ulkorajoilla sijaitsevien valtioiden mielenkiintoa valvoa rajojaan.

– Jollei tämä (vastuunjako) ole selvää, voi muodostua jäsenvaltiolle kannuste päästää tulija sisään ja antaa hänen jatkaa matkaansa eteenpäin. Se on kyllä vähän huolestuttavaa, jos tähän suuntaan lähdetään.

Rydmanin mukaan EU-alueella kaivattaisiin tällä hetkellä nykyistä Dublin-asetusta vastaavaa, mutta tiukempaa järjestelyä, joka hillitsisi saapujien määrää. Hänen mukaansa tulijat "eivät jakamalla lopu", ja Dublin-järjestelmän "vesittäminen" voisi lisätä tulijoiden määrää.

– Pelkään että se pikemminkin kannustaa lisää ei-toivotunlaista maahanmuuttoa.

"Turvapaikkajärjestelmä on rikki"

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo pitää EU:n tämänhetkistä turvapaikkapolitiikkaa rikkinäisenä. Hänen mukaansa muutos on tervetullut.

– Se (turvapaikkajärjestelmä) on tällä hetkellä rikki, eikä toimi. Tässä taustalla on tietenkin se, että Etelä-Eurooppa kantaa nyt suurimman vastuun. Turvapaikanhakijamäärät ovat valtavat, ja tilanne esimerkiksi Kreikassa on tällä hetkellä täysin kestämätön.

– Dublin-järjestelmän yksi ongelma on sisäiset siirrot. Kuinka järkevää se on taloudellisesti, että ihmisiä siirretään maasta toiseen? Puhumattakaan inhimillisestä näkökulmasta.

Honkasalo toivoo, että uudet pakolaispolitiikan raamit parantaisivat turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja helpottaisivat saapujien Etelä-Euroopan maille aiheuttamaa painetta.

– Tähän on tarkoitus järjestää solidaarisuusmekanismi, että vastuunjako on tasaisempi kuin tällä hetkellä. Se on mielestäni ehdottomasti hyvä asia.