EU:n sisäministeriön kokouksessa ei tehty vielä päätöksiä – Ohisalo: "Olen tyytyväinen jo siihen, että niin moni ministeri osallistui tähän kokoukseen"

– Sitten mietitään se konkreettinen mekanismi, miten tästä tulevina kuukausina jaetaan vastuuta nyt, kun tilanne on pahimmillaan päällä, Ohisalo sanoi.

Hänen mukaansa jo ensi viikolla on Pariisissa kokous asiasta.

Avramopoulos on varsin luottavainen siihen, että EU-maat – Italia ja Malta mukaan lukien – saadaan yhteisen järjestelyn taakse.

– Ensi viikon kokous Pariisissa on hyvin merkittävä, komissaari arvioi.

Tähän asti Välimereltä saapuville turvapaikanhakijoille on etsitty turvapaikkaa pelastusalus kerrallaan. EU-komissio on käynnistänyt kyselykierroksensa jäsenmaille aina uudelleen, kun Italian tai Maltan satamiin on saapunut alus täynnä pelastettuja, joita maat ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan.