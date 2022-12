Marinin terveiset huippukokouksesta: Suomi ei ole valmis elpymisvälineen tapaisiin ratkaisuihin ja muuttoliikkeeseen tullaan palamaan

Keskustelu muuttoliikkeestä saapuu kevään tullen

– Meillä on painetta muuttoliikkeen osalta ja tiedämme kaikki sen, että ratkaisuja Euroopan yhtenäiseen vastaukseen muuttoliikkeen osalta on odotettu pitkään. Ja Suomi on kannattanut hyvin voimakkaasti sitä, että meillä olisi yhtenäinen Euroopan laajuinen ratkaisu ja me tulemme tätä näkökulmaa pitämään myös vastaisuudessa esillä.