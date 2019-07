Suomi kokoaa EU-maita keskustelemaan Välimereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden sijoituspaikkojen jakamisesta

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo kutsuneensa EU:n sisäministerit keskiviikkoiltana Helsinkiin, jossa on tarkoitus keskustella vapaaehtoisesta ja väliaikaisesta järjestelystä turvapaikanhakijoiden jakamiseksi.

Tähän asti ongelmaa on ratkottu pelastusalus kerrallaan. EU-komissio on käynnistänyt kyselykierroksensa jäsenmaille aina uudelleen, kun Italian tai Maltan satamiin on saapunut alus täynnä pelastettuja, joita maat ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan.