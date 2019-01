Sisäministeri Kai Mykkänen pelkää populistisia liikkeitä ja ääritilanteita – "Suomi ei lähde mukaan yksittäisten laivojen pyyntöihin ottaa turvapaikanhakijoita"

– Sisäministerinä olen ottanut kannan, että Suomi ei lähde mukaan yksittäisten laivojen pyyntöihin. Tämä ei ole se tapa, jolla EU:n turvapaikkajärjestelmää parannetaan, vaan tämä on tapa, jolla lakaistaan ongelmia maton alle yksitellen, Mykkänen sanoi STT:lle tiistaina eduskunnassa.

Mykkänen pettynyt – pelkää populistisia liikkeitä

Mykkänen sanoo olevansa erittäin pettynyt viimeisen vuoden aikana siihen, että EU:ssa ei ole pystytty näkemään kaikkien yhteistä etua, vaan kukin maa on pysynyt poteroissaan.

– Valitettavasti tämä komissio on epäonnistunut tekemään riittävän uskottavia esityksiä, ja siitä mielestäni viime kädessä on katsominen komission puheenjohtajaa (Jean-Claude Juncker). Tämä on niin strateginen kysymys Euroopan koko kentässä, suomii Mykkänen.