Vihreiden Ohisalo korostaa vastuun merkitystä: "Meillä on sisua, jonka voimalla tehdään ihmeitä"

– Meillä on vastuu siitä, että metsät, suot, viljelymaat ja niiden pölyttäjät säilyvät tuleville sukupolville. Meillä on vastuu siitä, että ilmastonmuutos ja käynnissä oleva sukupuuttoaalto torjutaan.

"Suomella on käsissään valttikortit"

– Suomella on käsissään vastuunkantamisen valttikortit. Meillä on vaurautta, osaamista ja kehittynyttä teknologiaa. Meillä on toimiva ja turvallinen yhteiskunta. Meillä on upea luonto ja sukupolvelta toiselle peritty arvostus sitä kohtaan. Meillä on sisua, jonka voimalla tehdään ihmeitä.