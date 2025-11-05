Juuri nyt Avaa

– Tähän liittyy iso epäilys, että ovatko ne ostetut päästöyksiköt riittävän hyviä, että ne tuovat lisäisiä päästövähennyksiä eli ei sellaisia, jotka olisivat toteutuneet ilman EU:n toimia, pohtii Seppälä.

– Saadaan tällainen tilanne, että saadaan halvalla ostettua päästövähennyksiä muualta eikä sitten tarvitse itse tehdä omassa maassa niin paljon toimenpiteitä.

Päästövähennyksistä 5, mahdollisesti jopa 10 prosenttia, voidaan toteuttaa EU:n rajojen ulkopuolella. Käytännössä EU-maiden on siis vähennettävä omia päästöjään suunniteltua vähemmän.

– Voi sanoa, että tämä on torjuntavoitto, mutta jos ajattelee kunnianhimon tasoa, niin ei se välttämättä ole sitä, mitä EU:n ilmastopaneeli aikoinaan suositti, pohtii Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä .

Lopulta tavoite päästöjen vähentämisestä 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä säilyi, mutta siihen sisältyy useita heikennyksiä alkuperäiseen esitykseen. Niitä vaativat muun muassa Puola, Italia ja Tsekki.

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerien saavuttama sopu vuoden 2040 ilmastotavoitteesta sisältävät useita lievennyksiä verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä pitää saavutettua kompromissia torjuntavoittona.

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä pitää EU:n ympäristöministerien sopua vuoden 2040 ilmastotavoitteesta torjuntavoittona, vaikka siihen tehtiinkin useita heikennyksiä. Kuva: Kai Widell. Kai Widell

Hiilinielujen heikkeneminen huomioidaan

Päästövähennystavoitetta tarkastellaan kahden vuoden välein ja sitä voidaan vielä pienentää, jos metsien hiilinielut edelleen supistuvat.