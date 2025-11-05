EU:n ympäristö- ja ilmastoministerien saavuttama sopu vuoden 2040 ilmastotavoitteesta sisältävät useita lievennyksiä verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä pitää saavutettua kompromissia torjuntavoittona.
EU:n ympäristöministerien neuvottelut vuoden 2040 ilmastotavoitteesta venyivät vuorokauden mittaisiksi.
Lopulta tavoite päästöjen vähentämisestä 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä säilyi, mutta siihen sisältyy useita heikennyksiä alkuperäiseen esitykseen. Niitä vaativat muun muassa Puola, Italia ja Tsekki.
– Voi sanoa, että tämä on torjuntavoitto, mutta jos ajattelee kunnianhimon tasoa, niin ei se välttämättä ole sitä, mitä EU:n ilmastopaneeli aikoinaan suositti, pohtii Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä.
Päästövähennyksiä EU:n ulkopuolelta
Saavutettu kompromissi tuo lievennyksiä päästövähennystavoitteeseen.
Päästövähennyksistä 5, mahdollisesti jopa 10 prosenttia, voidaan toteuttaa EU:n rajojen ulkopuolella. Käytännössä EU-maiden on siis vähennettävä omia päästöjään suunniteltua vähemmän.
– Saadaan tällainen tilanne, että saadaan halvalla ostettua päästövähennyksiä muualta eikä sitten tarvitse itse tehdä omassa maassa niin paljon toimenpiteitä.
– Tähän liittyy iso epäilys, että ovatko ne ostetut päästöyksiköt riittävän hyviä, että ne tuovat lisäisiä päästövähennyksiä eli ei sellaisia, jotka olisivat toteutuneet ilman EU:n toimia, pohtii Seppälä.