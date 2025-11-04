YK:n mukaan nykyiset ilmastotoimet eivät ole riittäviä.
YK varoittaa, että maiden päästövähennyssitoumukset eivät rajoita ilmaston lämpenemistä läheskään tarpeeksi, jotta tuhoisilta ilmastovaikutuksilta voitaisiin välttyä. Asia ilmenee YK:n ympäristöohjelman julkaisemasta raportista.
Raportin mukaan nykyisillä sitoumuksilla maapallon keskilämpötilan nousu voitaisiin rajata enintään 2,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä. Tutkijoiden mukaan jo yli 1,5 asteen rajan ylitys voi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin.
Raportin mukaan lämpenemistä aiheuttavat päästöt kasvoivat viime vuonna toissa vuoteen verrattuna ja saavuttivat uuden ennätystason.