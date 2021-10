EU:n ilmastopaketti kurittaa autojen päästöjä ja on nostamassa bensan hintaa – Hallitus huolissaan talvimerenkulusta

– Keväällä eduskunnassa sanoin, etteivät hallituksen toimet vaikuta polttoaineen hintaan, havaittavasti, mutta kyllä EU:n toimet ovat sellaiset, että tuskin fossiilisten polttoaineiden hinta ainakaan laskee. Meidän on , liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoo MTV Uutisille.

Talvimerenkulku huolestuttaa Suomea

Suomen erityinen huoli tulevissa EU-neuvotteluissa on se, ettei talvimerenkulku kallistu liikaa.

– 90 prosenttia Suomen viennistä ja tuonnista kulkee merellä, joten talvimerenkulusta pitää huolehtia. Se on meille tärkeätä, Harakka toteaa.

– Suomi hyötyy sähköautoista, joita tehdään Uudessakaupungissa, jonne on syntynyt akkutehtaan myötä lisää työpaikkoja. Wärtsilä on johtava valmistava vähäpäästöisissä laivamoottoreissa ja Neste on johtava yritys biopolttoaineissa, Harakka hehkuttaa.