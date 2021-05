Kokoomuksen konkaripoliitikko pyörtää päätöksensä olla ehdolla kuntavaaleissa – syynä puolueen kanta EU-elpymispakettiin: "Kokoomus on tekemässä nyt suuren virheen"

Syynä tähän on kokoomuksen päätös äänestää tyhjää tulevassa EU-elpymisvälineäänestyksessä.

– Anteeksi, että vetäydyn viime hetkellä. Anteeksi, etten pysty parempaan. Ongelmani liittyvät asiaan, joka ei edes kuulu kuntavaalien agendalle, mutta se on silti kevään tärkein keskustelunaihe ja ansaitsee huomion, Korhola kirjoittaa.

Korhola on voimakkaasti EU-elpymispakettia vastaan. Hänen mukaansa paketin sisältö ei vastaa terveitä talousperiaatteita tai oikeustajua.

– Tyhjän äänestämistä, mikä käytännössä varmistaa elpymispaketin läpimenon, minun on näin painavassa asiassa vaikea kunnioittaa. Se on vastuunkannon välttelyä. Sellaista käytöstä on vaalikentillä vaikeaa puolustaa.