Suomessa on liputettu tänään säveltäjä Jean Sibeliuksen syntymäpäivän, eli suomalaisen musiikin päivän kunniaksi.

Jean Sibeliuksen syntymästään on tänään kulunut 160 vuotta. Sibelius on kansainvälisesti yksi tunnetuimpia suomalaisia säveltäjiä. Hänen tunnetuin teoksensa on Finlandia sekä lukuisat sinfoniat.

Sibelius asui kuolemaansa saakka Järvenpäässä, jossa päivää on juhlittu musiikilla, seppeleenlaskulla ja soihtukulkueella.

– Hänellä oli hirveän hyvä kyky samaistua toiseen ihmiseen. Että silloin hän oli sataprosenttisesti sen ihmisen kanssa, jonka kanssa hänellä oli keskusteltavaa. Se oli aivan erikoinen hänen ominaisuutensa, Satu Jalas, Jean Sibeliuksen tyttärentytär, kertoi juhlatilaisuudessa.

Sibeliuksen suvun edustaja Helina Piikin mukaan säveltäjälle rauhan sanoma oli erityisen tärkeä.

– Hän osasi pukea meidän kaikkien tunteet nuoteiksi, ja sitä kautta levittää rauhan ja inhimillisyyden sanomaa.