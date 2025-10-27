Juuri nyt Avaa

Naapurimaat Suomi ja Ruotsi ovat olleet kalastusasiassa hyvin eri linjoilla.

Muiden kalalajien kuten kilohailin ja Itämeren pääaltaan silakan kalastuskiintiöt pysyisivät ehdotuksessa maltillisina, eikä niitä kasvatettaisi tästä vuodesta. Lohen kalastuskiintiötä Suomenlahdella suurennettaisiin hieman.

Neuvottelut asiasta olivat STT:n tietojen mukaan alkuillasta maanantaina yhä kesken. Ennakkoon arvioitiinkin, että neuvottelut kiintiöstä voivat venyä tiistain puolelle.

– Leikkauksella olisi dramaattisia vaikutuksia kalastuselinkeinoon. Leikkaus silakkakiintiöön iskisi pahiten meidän ammattikalastajiimme ja tarkoittaisi elinkeinon totaalista hiipumista, sanoi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) kokoukseen saapuessaan.

Kyseessä on Suomen kalastuselinkeinolle tärkeä kalakanta, joten Suomi on suhtautunut esitykseen hyvin kriittisesti.

EU-komissio on esittänyt merkittävää leikkausta Pohjanlahden silakan kalastuskiintiöön vuodelle 2026. Kiintiöön ehdotetaan reilun 60 prosentin pienennystä kuluvaan vuoteen nähden, sillä Pohjanlahden silakan kanta on nyt ennätyksellisen pieni.

– Haluamme kiintiön niin alas kuin mahdollista. EU-komissiolla on hyvä esitys, Ruotsin maatalousministeri Peter Kullgren sanoi maan yleisradiolle SVT:lle viime viikolla. Hän kuitenkin totesi, että Ruotsi on "EU-komission ohella" ainoa esitystä tukeva maa.

Esityksen tehneen komission lähtökohta on kalakantojen elvyttäminen. EU-komission kalastuksesta vastaavan komissaarin Costas Kadiksen mukaan Itämeri on heikossa kunnossa muun muassa ilmastonmuutoksen, ylikalastuksen ja saasteiden vuoksi.

– Nämä asiat ovat vaikuttaneet alueen kalakantoihin, joista tietyt ovat romahtaneet ja osa on hyvin heikossa kunnossa. Meidän pitää siksi tehdä vastuullisia päätöksiä ja kunnioittaa tieteellisiä neuvoja.