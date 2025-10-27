Ministeri Essayah: Kalastuskiintiön leikkauksella olisi dramaattinen vaikutus Suomelle.
EU-maiden kalastusasioista vastaavat ministerit väänsivät maanantaina Suomelle erityisen tärkeästä silakkakiintiöstä Luxemburgissa.
EU-komissio on esittänyt merkittävää leikkausta Pohjanlahden silakan kalastuskiintiöön vuodelle 2026. Kiintiöön ehdotetaan reilun 60 prosentin pienennystä kuluvaan vuoteen nähden, sillä Pohjanlahden silakan kanta on nyt ennätyksellisen pieni.
Kyseessä on Suomen kalastuselinkeinolle tärkeä kalakanta, joten Suomi on suhtautunut esitykseen hyvin kriittisesti.
– Leikkauksella olisi dramaattisia vaikutuksia kalastuselinkeinoon. Leikkaus silakkakiintiöön iskisi pahiten meidän ammattikalastajiimme ja tarkoittaisi elinkeinon totaalista hiipumista, sanoi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) kokoukseen saapuessaan.
Essayah sanoi odottavansa neuvotteluista vaikeita.
Neuvottelut asiasta olivat STT:n tietojen mukaan alkuillasta maanantaina yhä kesken. Ennakkoon arvioitiinkin, että neuvottelut kiintiöstä voivat venyä tiistain puolelle.
Muiden kalalajien kuten kilohailin ja Itämeren pääaltaan silakan kalastuskiintiöt pysyisivät ehdotuksessa maltillisina, eikä niitä kasvatettaisi tästä vuodesta. Lohen kalastuskiintiötä Suomenlahdella suurennettaisiin hieman.
Suomi ja Ruotsi eri linjoilla
Naapurimaat Suomi ja Ruotsi ovat olleet kalastusasiassa hyvin eri linjoilla.