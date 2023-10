Suuri valiokunta: EU-komission ehdotus silakan kalastuskiellosta on suhteeton – "Suomi on Itämeren tärkein kalastusvaltio"

Myös muissa maissa tyytymättömyyttä

Kalastuskiintiöistä on määrä sopia Luxemburgissa 23.–24. lokakuuta järjestettävässä EU:n maatalousministerien kokouksessa.



Autto uskoo, että muut EU-maat ovat valmiita kuuntelemaan Suomen kantoja asiassa.



– Suomi on Itämeren tärkein kalastusvaltio, ja EU-kumppanit varmasti herkällä korvalla kuuntelevat sitä, mitä Suomi ehdottaa, Autto arvioi.



STT:n saamien tietojen mukaan myös muissa EU-maissa on esiintynyt tyytymättömyyttä siihen, että komission ehdotuksessa sivuutetaan ICES:n tieteelliset neuvot.



Koska jäsenmaat eivät ole vielä lyöneet lukkoon lopullisia kantojaan asiassa, kalastuskiintiöistä on Brysselissä keskusteltu tähän mennessä vain alustavasti, mutta alustavissa keskusteluissa ei ole juuri kuultu komission esitystä kannattavia puheenvuoroja.



Myös Itämeren ulkopuolisissa maissa on suhtauduttu kriittisesti siihen, että kalastuskiintiöiden määrittämisessä oltaisiin luopumassa tieteellisestä perustasta.



EU-komissio esitti elokuun lopussa silakan kohdennetun kalastuksen kieltämistä ensi vuonna Suomen lähivesillä, koska se piti silakkakantojen kokoa huolestuttavan pienenä. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) piti esitystä suhteettomana ja kohtuuttomana.