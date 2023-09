Raitaniemen mukaan Selkämeren silakkakannan heikentyminen on johtunut silakan ravintonaan käyttämien äyriäisten luonnollisesta kannanvaihtelusta, mutta nyt tilanne on jo menossa parempaan suuntaan. Raitaniemi palasi äskettäin Selkämereltä, missä hän oli tutkimustehtävissä merentutkimusalus Arandalla.

– Selkämerellä kanta on toipumassa hyvää vauhtia. Kannan ikärakenne ei ole vielä palautunut normaaliksi, mutta muuten näyttää hyvältä, Raitaniemi sanoo.

Pääaltaan tilanne erilainen

EU-komissio on esittänyt silakan kohdennetun kalastuksen kieltämistä ensi vuonna myös Itämeren pääaltaassa. Pääaltaan tilanne eroaa Raitaniemen mukaan merkittävästi Selkämeren tilanteesta, sillä siellä silakka on jäänyt kilpailijansa kilohailin jalkoihin. Kilohailin kantaa on vahvistanut muun muassa Itämeren turskakannan romahtaminen veden suolapitoisuuden laskun myötä.