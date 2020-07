EU-komissiolta odotetaan edelleen linjausta kevytautoista – asialla on pian kiire

– Liikenne- ja viestintäministeriö on talvesta alkaen ja erityisesti nyt keväällä ollut komissioon yhteydessä, sanoo liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtaja Sini Wirén.

– Neuvotteluitakin komission kanssa olemme käyneet mutta siellä Brysselin päässä reagointi asiaan on ollut hyvin hidasta, Wirén jatkaa.

Hänen mukaansa komissiolla on ollut neuvotteluhaluja. Neuvotteluissa on menty teknisiin ja juridisiin yksityiskohtiin. Ratkaisuita ei ole kuitenkaan vielä saatu.

Komission linjauksella on kiire, sillä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kevytautolainsäädäntö on tulossa voimaan jo marraskuussa.

Wirén sanoo, että jonkinlainen lainsäädäntömuutos ennen marraskuuta tarvitaan, sillä marraskuussa voimaan tuleva laki on komission selvästi EU-lainsäädännön vastainen.

Korona sekoitti komission työn

– On monia, jotka odottavat ja miettivät, että millaisen auton he ostavat kohta 15 vuotta täyttävälle lapselleen. Autoalan yritykset puolestaan odottavat, että minkälaisia autoja myydään tulevina kuukausina ja minkälaista liiketoimintaa on, Wirén sanoo.