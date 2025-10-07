Tarkoituksena on suojella ylituotannosta kärsinyttä eurooppalaista terästeollisuutta.

EU-komissio esitti tiistaina teräkselle 50 prosentin tullia. Tullilla halutaan merkittävästi vähentää ulkomaalaisen teräksen tuontia EU-alueelle.

Tulli on suuruudeltaan samaa luokkaa kuin mitä esimerkiksi Yhdysvallat ja Kanada perivät EU:lta. EU:n nykyinen terästulli on suuruudeltaan 25 prosenttia.

Samalla EU haluaa asettaa entistä suurimman osan teräksen tuonnista tullien piiriin, sillä komissio esittää tullivapaan tuontikiintiön puolittamista.

Komissio katsoo, että kovemmat tuontirajoitukset ovat tarpeen Euroopan terästeollisuuden ja työpaikkojen suojelemiseksi. Terästä on EU:n markkinoilla nyt viisinkertainen määrä kysyntään nähden, yhteensä 620 tonnia. Määrän odotetaan kasvavan entisestään lähivuosina. Halpaa terästä tulee markkinoille etenkin Kiinasta.

EU maailman kolmanneksi suurin teräksen tuottaja

EU:n tavoitteena on myös vastata Yhdysvaltojen asettamiin tuontitulleihin. Yhdysvaltain asettamat tullit ovat pahentaneet tilannetta teräksen ylituotannon osalta entisestään.

Komissio kehottikin jäsenmaita ja parlamenttia hyväksymään esityksen mahdollisimman nopeasti.

– Vahva, hiilivapaa teräksen tuotanto on tärkeää EU:n kilpailukyvylle, taloudelliselle turvallisuudelle ja strategiselle autonomialle. Maailmanlaajuinen ylituotanto vahingoittaa teollisuuttamme, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi tiedotteessa.

EU on maailman kolmanneksi suurin teräksen tuottaja. Teollisuus työllistää noin 300 000 ihmistä suoraan, ja terästä tuotetaan yli 20 jäsenmaassa.

Suomesta kiitosta

Suomalainen teräsyritys ja Euroopan suurin ruostumaton teräksen tuottaja Outokumpu kiitteli päätöstä tiistaina ja sanoi sen suojelevan eurooppalaista teollisuutta ja työpaikkoja.

– Nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä reilun kilpailun takaamiseksi ja kestävän eurooppalaisen tuotannon suojeluksi, yritys sanoi tiedotteessaan.