Trump lisäämässä tullilistoille uusia tuotteita: Toteutuessaan tekisi Suomessa kipeää

Yhdysvallat lisäsi maanantaina Euroopan unionia uhkaavalle tullilistalleen tuotejoukon, jonka vuotuinen tuontiarvo on neljä miljardia dollaria. Listalta löytyy useita elintarvikkeita, kuten oliiveja ja juustoja, mutta myös valurauta- ja kuparituotteita.

Suomessa valmistettuja rauta- ja terästuotteita liikkui viime vuonna Atlantin yli 110 miljoonalla ja kuparituotteita 65 miljoonalla eurolla. Terästuotteille on jo asetettu 25 prosentin tulli, ja nyt rauta ja kupari saattavat saada saman kohtelun.

Kuparivienti on käytännössä ­kokonaan kahden yrityksen, Aurubiksen ja Luvatan, harteilla. Aurubiksen kokonaisviennistä Yhdysvaltoihin menee noin 15 prosenttia, Luvatalla vähemmän. Yrityksissä työskentelee Suomessa kaikkiaan noin 600 henkeä.

Luvatan Jussi Helavirta ja Aurubiksen Hannu Heiskanen uskovat, ettei uudet tullit aiheuttaisi merkittävää suoraa haittaa. Tullien vaikutusta pehmentäisi yhtiöiden kohdalla se, että molemmilla on tuotantoa myös Yhdysvalloissa.

Teknologiateollisuuden selvä näkemys on, että uudet tullit tuntuisivat Suomessakin.

Järvisen mukaan koko arvo- ja tuotantoketju on muutoksessa. Kun vienti Yhdysvaltoihin tullien vuoksi supistuu, tarjonta kasvaa EU-alueella ja muilla markkinoilla.

Suomalaisen teräsvalmistajan Stalatuben toimitusjohtajan Jukka Nummen mukaan yhtiön vienti on laskenut tullien seurauksena noin 40 prosenttia edellisvuodesta. Tuotantomäärä ei ole kuitenkaan juuri laskenut, sillä yhtiö on pystynyt löytämään uusia vientimarkkinoita.

– Euroopassa on nähty jo tuotannon supistumista. Viime vuosi oli vielä hyvä, mutta tänä vuonna halpatuonti Eurooppaan on taas kasvanut. Indonesian teräksen osuus Euroopan tuontiteräksestä on noussut nopeasti alle kolmesta prosentista noin viidennekseen.