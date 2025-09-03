Jättimäinen vapaakauppasopimus lähtee viimein EU-maiden puntaroitavaksi

Jättimäisestä kauppasopimuksesta EU:n ja neljän Latinalaisen Amerikan maan välillä on neuvoteltu jo pari vuosikymmentä.

Merkittävä vapaakauppasopimus Mercosur nytkähti vuosien neuvotteluiden jälkeen viimein eteenpäin keskiviikkona.

EU-komissio esitteli keskiviikkona ehdotuksensa Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn kanssa solmittavasta vapaakauppasopimuksesta.

Mercosur-sopimuksesta on neuvoteltu jo yli 20 vuotta. Sopimus lähtee nyt jäsenmaiden arvioitavaksi, ja myös EU-parlamentin on hyväksyttävä se, joten täysin maalissa sopimus ei vieläkään ole.

Sopimus loisi toteutuessaan maailman suurimman, 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen. Samalla eurooppalaiset yritykset pääsevät hyötymään alhaisemmista tulleista. Sopimus alentaisi muun muassa EU:sta vietävien autojen, koneiden ja lääkkeiden tulleja.

Komissio arvioikin, että sopimus lisää EU:n vientiä Mercosur-maihin korkeimmillaan lähes 40 prosentilla. Mercosur-maat taas pystyvät myymään helpommin maataloustuotteitaan Eurooppaan.

– Toimittajat usein ylikäyttävät sanaa historiallinen, mutta sanoisin, että sanan käyttö on nyt paikallaan, kuvasi eräs korkea EU-komission virkamies tunnelmiaan ehdotuksen valmistumisesta keskiviikkona.

Ranska vastustanut sopimusta kiivaasti

Erityisesti maataloustuotteiden tuonnin helpottaminen EU-alueelle on ollut osalle EU-maista vaikea asia.

Kaikista suurin sopimuksen kriitikko on ollut Ranska. Maa on ollut huolissaan, että Etelä-Amerikasta tuotavat edulliset maataloustuotteet voivat heikentää ranskalaisten viljelijöiden asemaa.

Presidentti Emmanuel Macron onkin taistellut jo vuosia kiivaasti estääkseen diilin toteutumisen. Myös Puola ja Italia ovat nostaneet esille huolia sopimuksesta.

Näiden huolien lieventämiseksi sopimukseen on tarkoitus sisällyttää jonkinlaisia "suojaosia" EU:n maataloussektorin herkille aloille tilanteessa, jossa riskinä on Eurooppaan tuotavien halpojen "maataloustuotteiden vyöry".

Komissio ehdottaakin siksi sopimukseen sisältyvää täydentävää säännöstä.

– Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi tulevan säädöksen tavoitteena on erityisesti suojella EU:n keskeisimpiä ja herkkiä maataloussektoreita ja vastata eurooppalaisten viljelijöiden huoliin, komissio sanoi tiedotteessaan.

Komission korkean virkamiehen mukaan sopimusta on myös parannettu ilmastonmuutokseen, metsäkatoon ja kestävään kehitykseen liittyvien vaatimuksien osalta, mutta hän ei avannut tarkemmin, millä tavalla.

Ympäristöjärjestöt ovat aiemmin ilmaisseet huolensa siitä, että sopimus yllyttää sademetsien hävittämiseen. Esimerkiksi Brasiliassa sademetsää on raivattu paljon karjantuotannon tieltä, myös laittomien metsäpalojen myötä.

Myös vienti Meksikoon helpottumassa

Komissio kertoi keskiviikkona, että myös EU:n ja Meksikon välistä kauppasopimusta tullaan päivittämään, mikä helpottaa EU:n vientiä maahan.

Esimerkiksi maatalous- ja elintarvikkeiden tullit EU:sta Meksikoon vietäville tuotteille poistetaan sopimuksen myötä.

– Koska Meksiko on nettotuontimaa elintarvikkeiden osalta, sopimus hyödyttää merkittävästi EU:n maanviljelijöitä, komissio sanoi tiedotteessaan.

EU-komissio on halunnut vahvistaa kauppasuhteitaan ympäri maailmaa muiden valtioiden kanssa, kun kauppasuhteet Yhdysvaltoihin ovat kokeneet kolauksia tullien vuoksi. EU on käynyt neuvotteluita myös jättimäisestä kauppasopimuksesta Intian kanssa.