Jane Goodall oli tieteen edelläkävijä, joka jäi monien mieleen televisiosta ja dokumenteista.

Erityisesti simpanssien tutkimuksesta tunnettu etologi Jane Goodall on kuollut 91-vuotiaana.

– Tohtori Goodallin löydöt etologina mullistivat tieteen, ja hän oli väsymätön luonnonsuojelun ja ennallistamisen puolestapuhuja, Jane Goodall -instituutti sanoi keskiviikkona antamassaan lausunnossa.

Asiasta kertoo NBC ja uutistoimisto Reuters.

Instituutin mukaan hän kuoli luonnollisiin syihin Kaliforniassa, Yhdysvalloissa.

Halusi ymmärtää simpanssien tunteita ja käytöstä

Englantilainen Goodall tunnettiin yhtenä maailman parhaista simpanssien tutkijoista. Hän tutki kädellisten sosiaalista käytöstä yli 60 vuoden ajan.

Goodall oli alansa edelläkävijä sekä 1960-luvun naispuolisena tutkijana että kädellisten käyttäytymistä tutkivana tutkijana.

Jane Goodall "Hope in Action" -konferenssissa Malagassa, Espanjassa 02. toukokuuta 2025.EPA-EFE/JORGE ZAPATA

Goodall hylkäsi aikansa tieteelliset normit antamalla tutkimilleen simpansseille nimet numeroiden sijaan. Hän havainnoi niiden persoonia, perhesuhteita ja tunteita.

Hän havaitsi myös, että simpanssit käyttävät työkaluja aivan kuten ihmiset.

Goodall teki yhteistyötä National Geographicin kanssa tuodakseen rakastetut simpanssinsa ihmisten elämään elokuvien, television ja lehtien kautta. Hänen elämästään julkaistiin elokuva Jane vuonna 2017.

Hänet nimitettiin Yhdistyneiden kansakuntien rauhanlähettilääksi vuonna 2002.

– Jane oli tutkija ja aktivisti, joka muutti lapsuuden rakkautensa kädellisiin elinikäiseksi pyrkimykseksi suojella ympäristöä, instituutti kirjoittaa.