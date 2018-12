Eteläafrikkalainen Valentijn Beets on tehnyt töitä huskyjen kanssa Suomessa jo noin 15 vuotta – "Moni ymmärtää vasta täällä, miten upeita koiria nämä ovat"

Nyt lunta on tullut jo muutaman päivän ja reet on kaivettu esiin. Ja lumentulo Lappiin näyttää jatkuvan koko alkuviikon.

"Huskyt ovat seurallisia"

Omia koiria on 95, joista 60 on nyt valjakoissa, loput ovat pentuja ja eläkeläisiä. Tarhassa meteli yltyy Valentijn kävellessä ohi, mutta haukkuminen vaikenee omistajan parilla sanalla.

– Uskallan sanoa, että tunnen jokaisen, osan hyvin ja osan todella hyvin, kymmenen viidentoista vuoden ajalta. Niillä on kaikilla oma luonteensa, mutta yleisesti huskyt ovat seurallisia ja hyviä työkoiria. Niiden on päästävä töihin myös silloin kun meillä on täällä hiljaista.

Koiravaljakkoajelu monen matkailijan haave

– Koirat ovat meidän toiminnassamme aina numero yksi, niiden hyvinvointi on tärkeintä. Tarha on rakennettu siten, että koirat ovat keskiössä ja koko ajan näkyvissä.

– Koiravaljakkoajelu on hyvin ainutlaatuinen kokemus. Monilla on kotona lemmikkeinä koiria ja he ovat hyvin kiinnostuneita näistä työkoirista. Moni ymmärtää vasta täällä, miten upeita koiria nämä ovat, ne ovat sitkeitä, voimakkaita, sosiaalisia ja ne jaksavat juosta todella pitkiä matkoja – ja vielä nauttivat siitä. Yhteinen retki, missä ajaja vielä pääsee hankalassa paikassa auttamaan koirien työtä, se on unohtumaton elämys.