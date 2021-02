Koronaviruksen Suomi-versio on poikinut toisen tartunnan – "uniikki maailmalla tunnistamaton variantti" voi olla levinnyt laajemminkin

Suomen ikioma variantti on tosiasia – kyseessä on tiedotteen mukaan "uniikki maailmalla aiemmin tunnistamaton SARS-CoV-2-viruksen variantti", joka poikkeaa kaikista aiemmista varianteista vähintään 15 eri kohdassa viruksen perimää.

– Näin suurta määrää muutoksia ei synny hetkessä, joten voidaan olettaa, että variantti on kehittynyt pidempään jossain muualla kuin Suomessa. Muualta tätä varianttia ei kuitenkaan ole raportoitu, ja siten on mahdollista, että variantin alkuperä on alueella, jolla virusten perimän sekvensointia tehdään vähän tai ei lainkaan, kertoo Biotekniikan instituutin sekvensointiyksiköstä vastaava tutkimusjohtaja Petri Auvinen.

Potilaita, joilla on varmistettu Fin-796H-varianttitartunta on nyt kaksi, mutta on mahdollista, että se on levinnyt laajemmin.