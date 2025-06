Apteekkari: Potilaat saavat outoja reseptiviestejä – johtanut vaarallisiin väärinkäsityksiin

Monet potilaat saavat aiheettomasti ilmoituksia Kanta-palveluista.

"Reseptiä ei ole uusittu. Jos haluat edelleen uusia reseptin, ota yhteyttä terveydenhuoltoon." Monet saavat tällä hetkellä aiheettomasti tällaisia ilmoituksia Kanta-palveluista, kertoo apteekkari Mika Wallin MTV Uutisille.

– Automaattiviesti on joissain tilanteissa johtanut vaarallisiin väärinkäsityksiin. Olen kohdannut asiakkaita, jotka ovat ymmärtäneet viestin tarkoittavan lääkehoidon lopetuspäätöstä, sanoo Kauhavalla työskentelevä Wallin.

Mutta miksi tällaisia viesteja potilaat saavat?

– Syy tähän on ruuhkautunut reseptien uusintatilanne terveydenhuollossa. Jos lääkäri ei ehdi uusia reseptiä 7 vuorokauden kuluessa, lähtee asiakkaalle Kanta-palveluiden kautta tällainen automaattiviesti.

– Usein syy on myös se, että reseptiä ei ole uusittu, vaan lääkäri on jostain syystä tehnyt uusiessaan kokonaan uuden reseptin. Potilaalla on siis täysi resepti olemassa, mutta siitä, jota ei ole uusittu, lähtee kyseinen viesti.

Ruuhkautunut uusintatilanne johtuu Wallinin mukaan todennäköisesti lääkäriresurssien puutteesta.

– Oma kokemukseni on se, että tilanne on vaikeutunut monissa paikoissa verrattuna aikaisempaan.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Juttuvinkit joonas.lepisto@mtv.fi.

Ilmoituksesta huolimatta resepti on voitu uusia

Apteekkari arvioi, että ruuhkat vaihtelevat tosi paljon sote-keskustenkin sisällä.

– Kauhavalla tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta esimerkiksi Seinäjoella ja Espoossa olen ainakin havainnut haasteita uusimistilanteessa.

Wallin suosittelee viestin saaneille potilaille tarkastamaan tilanteensa.

– Ilmoituksesta huolimatta resepti on voitu uusia. Asia kannattaa tarkistaa Omakannasta tai apteekista.