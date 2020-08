Opetusministeri Li Andersson, suljetaanko koulut taas, tuleeko kouluihin maskisuositus? "Emme ole normaalissa arjessa, mikään vaihtoehto ei ole kokonaan poissuljettu"

– Me emme edelleenkään ole normaalissa arjessa. Tämä vaatii meiltä kaikilta, niin nuorilta kuin vanhemmiltakin suomalaisilta koronan huomioimista omassa arjessamme.

Koulujen sulkemista vältetään

– Olemme tehneet vaadittavia lakimuutoksia, jotka mahdollistavat sen, että paikallisen tartuntatautiviranomaisen päätöksellä on mahdollista sulkea osa koulusta tai kokonaisia kouluja, jos se on tarpeellista.

Vaihtoehtona on Anderssonin mukaan siirtyä myös niin sanottuun vuorottelujärjestelmään etä- ja lähiopetuksen välillä, jos tartuntatilanne sitä vaatii.

– On syytä todeta, että mikään vaihtoehto ei ole kokonaan poissuljettu. Toivon, että saisimme tartuntamäärät pysymään sellaisella tasolla, että me emme joudu keskustelemaan valtakunnallisesta koulujen sulkemisesta tai valmiuslaista.

Maskien käyttö yhä epävarmaa

Anderssonin mukaan vielä on epäselvää, tuleeko THL:n odotettu maskisuositus koskemaan kouluja.

Koulujen kannalta olennaista on esimerkiksi se, tuleeko maskisuositus koskemaan julkisia tiloja tai tuleeko maskeihin ikäraja.

Ratkaisevaa on myös se, mitä THL lausuu maskien käytöstä julkisissa liikennevälineissä.

Oppivelvollisuutta laajennetaan aikataulussa

Oppivelvollisuuden pidentäminen on hallituksen esityksen mukaan tulossa voimaan syksyllä 2021.

– Tarkoituksena on, että saisimme edustakuntaan tämän lakikokonaisuuden käsittelyyn syyskuussa eli että se hyväksyttäisiin tämän syksyn aikana. Ensi syksystä lähtien ne, jotka silloin siirtyvät toiselle asteelle, siirtyvät myös laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Kunnista ja kouluista on toivottu lykkäämistä. Syyksi on esitetty esimerkiksi etäopinnoista syntynyttä oppimisvajetta keväältä.

– Jos nyt lähdetään lykkäämään, se tarkoittaa sitä, että tämäkin koulutustason ja työllisyyden kannalta tarpeellinen uudistus on täysimääräisesti voimassa vasta, kun ollaan puolessa välissä tätä vuosikymmentä.

Tuet kunnilta pois?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kunnille lisärahaa koronaepidemian myötä. Tuessa on kuitenkin ehto: tukea voi joutua palauttamaan, mikäli lomautukset kohdistuvat toimintoihin, joihin tukirahoja on myönnetty.