Suomen ainoa erotuskoulu toimii Utsjoen Skalluvaarassa.

Suomessa on noin 350 000 alakoululaista. Heistä kymmenkunta käy syksyn ja talven mittaan koulua paitsi omassa kyläkoulussaan myös erotuskoulussa Skalluvaarassa.

Tunturiin siirrytään, kun poronhoitotyöt sitä erotusten aikana vaativat. Vietin yhden koulupäivän erotuskoulussa Skalluvaarassa.

Utsjoella poroerotusten aikana tunturissa ollaan yhtäjaksoisesti useita päiviä kerrallaan, jolloin aikuisten töiden ja lasten koulunkäynnin yhdistäminen käy hankalaksi.

Kaldoaivin paliskunnassa yhtälö on ratkaistu ottamalla lapset ja koulu mukaan tunturiin. Kunta tukee järjestelyä.

– Halutaan olla yritysmyönteinen Utsjoki ja siihen yhtenä tavoitteena on kirjattu, että me edistetään meidän kunnan nuorten osaamisen kehittämistä näillä kunnalle tärkeillä toimialoilla kuten matkailussa ja poronhoidossa, sanoo Utsjoen kunnan hyvinvointijohtaja Pirjo Seurujärvi.

Koulurakennuksen on lahjoittanut Nastolan rotaryt yli 30 vuotta sitten, ja yhteys on pysynyt kiinteänä.

Erotuskoulun hyödyt ovat ilmiselviä, arvioi siellä auttava eläkeläisopettaja.

– Tänäänkin erotus alkaa heti koulupäivän jälkeen, niin ei ole pitkiä siirtymisiä, ei vaivaa hakea viedä tuoda, vaan ollaan heti pelipaikoilla, vapaaehtoinen opettaja Erkki Hämäläinen Nastolan Rotaryklubista kertoo.

Koulua käydään suomeksi ja pohjoissaameksi.

Tunturissa opiskelu eroaa vain vähän kyläkoulun arjesta.

Asta Länsmanin mukaan tunturissa kuitenkin oppii paremmin.

– Matikka on paljon helpompaa, koska kaikki eivät huuda yhteen ääneen, hän sanoo.

Erotuspäivinä perheet asuvat porokämpissään. Erotusten välipäivinä taas palataan kotiin ja koulunkäynti jatkuu tavallisesti omassa koulussa.