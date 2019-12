Espoossa on etsitty syytä kovalle pamaukselle, joka tärisytti ikkunoita ja pelästytti lapsia – Seismologian instituutti on lähes varma äänen aiheuttajasta: "Ei tarvitse huolestua"

"Matala ja kova ääni"

Räjähdys näkyi seismisillä asemilla Porvooseen asti

Instituutin tutkimusteknikko Tuija Luhdan mukaan Espoon tapauksessa on ollut kyseessä tavallinen louhosräjähdys.

"Ääniaalto on voinut kuulua aika kauas."

– Räjäytys on tapahtunut Espoon ja Kirkkonummen rajamaastossa. Louhosräjähdyksissä suuri osa energiasta menee maahan, mutta tässä on joko tietoisesti tai tiedottomasti käynyt niin, että osa siitä energiasta on karannut ilmaan.