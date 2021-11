Mysteeripamaus Rovaniemellä: "Säikähdettiin, kun ympäri kaupunkia talot tärisivät"

Poliisi: Konkreettisesta vaarasta ei ole ilmoitettu

Poliisista kerrotaan MTV Uutisille, että useampi kuin yksi yksityishenkilö on ilmoittanut tärinästä hätäkeskukseen, ja poliisipartio on käynyt tehtävällä, jossa on ”ilmoittajan mukaan kuulunut jonkinlainen räjäytys tai pamaus”.