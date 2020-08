Espoon historiallisen kokaiinikontin tutkinta valmis – pahasti pieleen menneen 176 kilon kokaiiniryöstön todisteita metsästettiin jopa sukellusvarusteissa

Kokaiini hukkui maailmalla

– Esitutkinnan perusteella huumausainetta ei ollut tarkoitettu, ainakaan kokonaan, Suomen markkinoille vaan se on ollut tarkoitus kokonaisuutena viedä haltuun ottamisen jälkeen maasta, poliisi kertoo.

Tämän puolesta puhuu se, että Brasiliasta Alankomaiden Rotterdamin sataman kautta Vuosaaren satamaan kulkenut kontti on ollut alamaailman kiinnostuksen kohteena jo aiemmin. Esitutkinnan perusteella kokaiinierää on yritetty saada haltuun jo kuljetuksen aikana ennen Suomeen saapumista, mutta tässä on epäonnistuttu.