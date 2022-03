Espoolaisten vapaaehtoisten Operaatio Toivo hakee sotaa pakenevia perheitä Suomeen – jo yli 25 000 suomalaista tarjoutunut apuun

Joukko tavallisia espoolaisia on lähdössä avustusmatkalle, jonka tarkoituksena on hakea ukrainalaisia sotaa pakenevia perheitä turvaan Puolan rajalta Suomeen.

– Toive oli, että muutama sata ehkä lähtisi auttamaan meitä tässä projektissa. Nyt mukana on yli 20 000 ja tajuttiin, että meidän täytyy ruveta koordinoimaan ihan eri tavalla tätä halua auttaa, espoolainen vapaaehtoinen Säde Westerlund kertoo.

– Matkan varrella on tullut hyvin selväksi se, että me suomalaiset haluamme olla ennaltaehkäisemässä kaikenlaista ihmisten turvattomuutta ja väärinkäyttöä. Halutaan antaa se tarvittava turva, jonka he ansaitsevat.