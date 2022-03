Helsinkiläinen Tommi on matkalla kohti Puolan ja Ukrainan rajaa – näin hän vastaa auttajiin kohdistuvaan kritiikkiin: "On ihmisiä, jotka eivät ymmärrä mitä tekevät"

Paikalla, Puolan ja Ukrainan rajalla, sijaitsee vastaanottokeskus, johon on jo saapunut sekä odotetaan yhä saapuvaksi erittäin suurta määrää sodan jaloista paenneita ukrainalaisia.

Ojala, suomalainen Klaus Sundman sekä ukrainalainen Svitlana Linyva aikovat hakea pakolaisia turvaan Silta 22 -projektin nimissä. Ensimmäisessä kyydissä Suomeen lähtevät Linyvan Ukrainassa asuva äiti, sekä kaksi naista lapsineen, joilla on niin ikään yhteydet Suomeen.

Vain vähän tavaraa

Sundman ajaa ukrainalaiset Helsinkiin, josta he jatkavat matkaansa omien yhteyksiensä kautta. Ojala sekä tulkkina toimiva Linyva jäävät Puolan rajalle avustamaan tulevia pakolaisia sekä organisoimaan projektinsa kautta rajalle lähetettäviä tavaratoimituksia.

– Meillä on nyt tällä ekalla keikalla hyvin vähän tavaraa mukana. Tarkoitus on mennä sinne katsomaan miten infrastruktuuri toimii, keneen pitää olla yhteydessä, mihin tavaroita kannattaa jättää. Olen paikalla pari päivää ennen meidän pakettiautoa, joka tuo tavarat sinne, Ojala kertoo.

Idea syntyi nopeasti

Idea lähteä itse paikan päälle auttamaan syttyi edellisviikon perjantaina, kun Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan oli kulunut yli vuorokausi. Ystävä laittoi Ojalalle viestiä, että lähtisivätkö he yhdessä hakemaan ihmisiä Puolan ja Ukrainan rajalta turvaan.

Aluksi ilmassa oli paljon kysymysmerkkejä. He pohtivat, kannattaisiko matkaan lähteä, mutta halu auttaa oli kova. Lopulta asiat ja toimintatavat alkoivat selkiytyä, kun projektilaiset ryhtyivät selvittämään, mitä paikan päällä oikeasti tarvitaan, ketä sieltä haetaan sekä kenen kanssa asiassa toimitaan.

"Mennään vaan pyörimään"

Suomalaismedioissakin on uutisoitu siitä, että Ukrainan sotaan on tehty jopa liialti lahjoituksia ja paikalle on lähetetty tavaraa, jolle siellä ei lopulta olekaan käyttöä. Myös Ojala kumppaneineen ovat saaneet osakseen kritiikkiä paikan päälle lähtemisestä.