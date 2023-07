Ukrainalaisten sitkeys ja rohkeus on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen Tommiin – tällaista on viedä apua sodan runnomaan maahan

Ukrainalaiset ovat sitkeitä

– Siellä ollaan aika sitkeitä. Vaikka siellä on ilmahälytyksiä, esimerkiksi Dniprossa joka on 200 kilometriä taistelualueilta, eivät sielläkään ihmiset pelkää enää.

– He eivät vain enää todellakaan tykkää venäläisistä, ja he suhtautuvat sitkeästi siihen, että nämä ovat ne olosuhteet, joissa he tällä hetkellä elävät. Se on normaalia elämää.